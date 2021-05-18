Український гурт Go_A спричинив фурор у першому півфіналі Євробачення-2021: відео

Колектив Go_A виступив на сцені Євробачення-2021 у Роттердамі з піснею SHUM. Вокалістка Катерина Павленко та її колеги музиканти запалили зал українською піснею та зірвали аплодисменти. Вони виступили передостанніми у першому півфіналі під номером 15.

Ще з перших репетицій гурту Go_A на Євробаченні-2021 стало зрозуміло, що українці зуміли вразити Європу. З 18 місця у букмекерській таблиці їх одразу перемістили у першу десятку, тому варто сподіватись, що виступ у першому півфіналі Євробачення зумів вразити глядачів не менше за репетиції.

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Євробачення 2021 перший півфінал – Go_A – SHUM: дивіться відео онлайн

На сцені Ahoy Arena у Роттердамі українські виконавці продемонстрували яскраву постановку: різноманітні незвичні декорації, анімації на велики екранах та ліхтарі. Катерина Павленко одягнула на конкурс чорну спідницю до колін, корсет з екошкіри, на грудях якого була металева брошка, прикрасу на голові у формі обруча-корони та зелену шубу. ЇЇ колеги виступила на сцені у білих костюмах з чорними вставками. Стилістом образів колективу стала Катерина Войніч.

Текст пісні SHUM – Go_A

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетемо, Шума розплетемо

Шума…