Євробачення-2021: відео виступів усіх учасників першого півфіналу

Перший півфінал Євробачення-2021 пройшов 18 травня, у вівторок. У ньому виступили 16 країн-учасників конкурсу. Музиканти створили глядачам незабутні враження й боролись до останнього, аби стати фіналістами престижного музичного проєкту.

Євробачення-2021 зачарувало глядачів яскравою сценою, драйвовою атмосферою і надзвичайно талановитими конкурсантами. Виходи представників 16 країн запам'ятались особливими постановками та сильним вокалом. Редакція Showbiz 24 пропонує знову поринути в атмосферу конкурсу Євробачення й пригадати, як виступали його учасники у першому півфіналі.

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Згідно з порядком виступів, у першому півфіналі конкурсу виступили такі країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна та Мальта.

Відео виступів учасників Євробачення-2021 у першому півфіналі

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: The Roop – Discoteque

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Ana Soklič – Amen

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Manizha – Russian Woman

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Tusse – Voices

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Montaigne – Technicolour

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Vasil – Here I Stand

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Lesley Roy – Maps

Актуально Що відомо про учасників конкурсу Євробачення-2021 та їхні пісні

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Elena Tsagrinou – El Diablo

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: TIX – Fallen Angel

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Albina – Tick-Tock

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Hooverphonic – The Wrong Place

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Eden Alene – Set Me Free

До слова Прогнози букмекерів на Євробачення-2021: яка країна отримає перемогу

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: ROXEN – Amnesia

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Efendi – Mata Hari

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Go_A – SHUM

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Destiny – Je Me Casse

Що відомо про фіналістів першого півфіналу Євробачення?

У першому півфіналі фіналістами стали … країн. Це Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна та Мальта.

Також відомо, що країни-засновники пісенного шоу і держава, яка є господарем конкурсу, "оминають" обидви півфінали й одразу потрапляють у фінал. Це – Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Велика Британія та Нідерланди.