Евровидение-2021 очаровало зрителей яркой сценой, драйвовой атмосферой и чрезвычайно талантливыми конкурсантами. Выходы представителей 16 стран запомнились особыми постановками и сильным вокалом. Редакция Showbiz 24 предлагает снова окунуться в атмосферу конкурса Евровидение и вспомнить как выступали его участники в первом полуфинале.

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Согласно порядку выступлений в первом полуфинале конкурса выступили такие страны: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.

Видео выступлений участников Евровидения-2021 в первом полуфинале

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: The Roop – Discoteque

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Ana Soklič – Amen

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Manizha – Russian Woman

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Tusse – Voices

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Montaigne – Technicolour

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Vasil – Here I Stand

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Lesley Roy – Maps

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Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Elena Tsagrinou – El Diablo

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: TIX – Fallen Angel

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Albina – Tick-Tock

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Hooverphonic – The Wrong Place

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Eden Alene – Set Me Free

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Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: ROXEN – Amnesia

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Efendi – Mata Hari

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Go_A – SHUM

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Destiny – Je Me Casse

Что известно о финалистах первого полуфинала Евровидения?

В первом полуфинале финалистами стали ... стран. Это Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.

Также известно, что страны-основатели песенного шоу и государство, которое является хозяином конкурса "обходят" оба полуфинала и сразу попадают в финал. Это – Италия, Франция, Испания, Германия, Великобритания и Нидерланды.