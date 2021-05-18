Евровидение-2021 очаровало зрителей яркой сценой, драйвовой атмосферой и чрезвычайно талантливыми конкурсантами. Выходы представителей 16 стран запомнились особыми постановками и сильным вокалом. Редакция Showbiz 24 предлагает снова окунуться в атмосферу конкурса Евровидение и вспомнить как выступали его участники в первом полуфинале.
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Согласно порядку выступлений в первом полуфинале конкурса выступили такие страны: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.
Видео выступлений участников Евровидения-2021 в первом полуфинале
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: The Roop – Discoteque
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Ana Soklič – Amen
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Manizha – Russian Woman
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Tusse – Voices
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Montaigne – Technicolour
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Vasil – Here I Stand
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Lesley Roy – Maps
Актуально Что известно об участниках конкурса Евровидение-2021 и их песни
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Elena Tsagrinou – El Diablo
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: TIX – Fallen Angel
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Albina – Tick-Tock
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Hooverphonic – The Wrong Place
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Eden Alene – Set Me Free
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Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: ROXEN – Amnesia
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Efendi – Mata Hari
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Go_A – SHUM
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Destiny – Je Me Casse
Что известно о финалистах первого полуфинала Евровидения?
В первом полуфинале финалистами стали ... стран. Это Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.
Также известно, что страны-основатели песенного шоу и государство, которое является хозяином конкурса "обходят" оба полуфинала и сразу попадают в финал. Это – Италия, Франция, Испания, Германия, Великобритания и Нидерланды.