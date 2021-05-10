Гурт Go_А вперше вийшов на сцену в Роттердамі: бурхлива реакція іноземних фанів

Представник України на Євробаченні-2021 провів першу репетицію на головній сцені в Роттердамі. Гурт Go_А виконав україномовну пісню Shum, яка підкорила іноземну публіку.

У неділю, 9 травня, гурт Go_А вийшов на сцену арени Rotterdam Ahoy, де 18 травня стартує перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021. Артисти потужно заспівали трек Shum та показали запальний номер. Відео їхнього виступу сколихнуло мережу.

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Солістка Go_А Катерина Павленко з'явилась на репетиції в елегантному чорному вбранні – напівпрозорій спідниці та шкіряному топі. Свій образ співачка довершила пухнастою яскраво-зеленою шубою, яка, на думку фанів, "уособлює того самого бога лiсу Шума". До колективу приєдналися два танцюристи. Як і музиканти, вони постали в біло-чорних костюмах і прозорих плащах.

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Перша репетиція гурту Go_А в Роттердамі: дивіться відео онлайн

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