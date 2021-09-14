Возвращение Евгении Власовой на сцену нетерпеливо ждали ее поклонники. Хотя звезда не объявила о том, что снова будет выступать, фанаты поддерживают ее на паркете. Также они ждут истории певицы перед каждым выступлением.

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Евгения Власова о личной жизни

Исполнительница была замужем, однако призналась, что никогда в жизни не любила. Ей казалось, что была любовь, но на самом деле оказалось, что это совсем не так.

Я, наверное, многих удивлю, сказав, что за 43 года своей жизни я не любила. Мне казалось, что любила. Почему вышла замуж? Только потому, что забеременела. Свободная Женя Власова со своими суперхитами вдруг попала в финансовую и моральную зависимость,

– поделилась артистка.

Евгения была в браке с одним из продюсеров группы "Виагра" Дмитрием Костюком. Признается, что отношения с ним были очень сложными, певица постоянно находилась в нервном напряжении. Однако Власова благодарна Дмитрию за дочь Нину, которая сейчас является самым главным человеком в ее жизни.

Решение разорвать отношения приняла именно Евгения, а вот на официальный развод подал Дмитрий: "Меня добили требованием провести ДНК-тест, когда Нине было 4 года. Тогда хотелось сильно ударить за все ту боль и несправедливость. Но как я могу ненавидеть Диму? Благодаря дочери я до сих пор люблю его, но не как мужчину. Обожаю его, потому что обожаю дочь".

Летом Нине исполнилось 17 лет. Чувственное выступление на "Танцах со звездами" звездная мама посвятила именно ей.

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