Євгенія Власова ледь не пішла з "Танців з зірками" через переможця минулого сезону

Співачка Євгенія Власова задумалась про виліт з проєкту "Танці з зірками" за власним бажанням. Причиною стали конфлікти між нею та партнером Максом Леоновим. Однак зірка вирішила, що продовжить боротьбу.

У неділю, 26 вересня, відбувся черговий випуск популярного проєкту "Танці з зірками". Ефір був присвячений латиноамериканським танцям. Учасники нового сезону ділилися особистими зізнаннями.

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Євгенія Власова планувала піти з шоу

Співачка Євгенія Власова здивувала, коли розповіла про свої плани самостійно покинути проєкт. Таке рішення вона мало не прийняла через сварки з партнером, переможцем "Танців з зірками 2020" Максом Леоновим.

Минулий тиждень ледь не зруйнував нашу пару. Після ефіру я зрозуміла для себе, що мене тут нічого не тримає і я не хочу залишатися в проєкті, а дуже хочу піти,

– зізналась артистка.

Виявилося, пара поскандалила ще перед третім ефіром проєкту. Згодом Власовій не сподобалося, як Макс прокоментував їхній конфлікт у відеощоденнику. До того ж вона не хотіла танцювати з Леоновим ще з самого початку.

"Ми фізично дуже виснажуємося. Для Жені це нелегкий момент фізично та психологічно", – сказав тоді танцівник.

Продюсери проєкту запропонували співачці змінити партнера. Та в певний момент Євгенія взяла себе в руки, пригадала, як починався їхній шлях та вирішила примиритися з хореографом. Вона продовжила боротьбу за перемогу з Максом Леоновим.

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У 4 випуску пара виконала запальну ламбаду. Судді не надто схвально оцінили виступ Євгенії та Макса, але наголосили, що не варто витрачати енергію на сварки, а викладатися на паркеті.

Якими ще зізнаннями ділилися учасники "Танців"