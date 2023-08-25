Не менш обурливим є той факт, що це відбулося у День Державного Прапора. За словами мисткині, вечірка розпочалася близько 9 вечора і з кожною годиною ставала все гучнішою.

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Євгенія Гапчинська розповіла про сусідів, які слухали російську музику

З'ясувалось, що святкували чоловіки. Відтак Гапченко не витримала і пішла до них, аби припинити це свавілля. Вона сказала їм: "Поки одні помирають на війні, інші ніяк не навеселяться і не наспіваються російських пісень".

Це почалося о 21.00. Сусіди гучно увімкнули музику. Гучний сміх, гучні жарти. Весела чоловіча компанія. Стук більярдних куль, вогонь, шашлик. Вечірка ставала все гучніше, гучніше, набирала обертів. О першій годині неймовірно гучно почали звучати російські пісні, і всі чоловіки почали співати разом. Тоді моя витримка закінчилася,

– додала Євгенія.

"Мій чоловік на війні з 24 лютого 22 року. Наш будинок був окупований, розбитий і розграбований. Я залишилась одна з маленькою дитиною, мені довелося самій відбудовувати дім, борг віддавати ще довго. В нас немає дідусів і бабусь. Мені важко дається кожен день і таких як я багато… Скільки ще треба горя нашій державі, щоб припинити це музичне ґвалтування оточуючих? Скажіть, скільки?", – обурилася художниця.