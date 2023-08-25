Не менее возмутителен тот факт, что это произошло в День Государственного Флага. По словам художницы, вечеринка началась около 9 вечера и с каждым часом становилась все громче.

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Евгения Гапчинская рассказала о соседях, которые слушали русскую музыку

Выяснилось, что праздновали мужчины. Следовательно, Гапченко не выдержала и пошла к ним, чтобы прекратить этот беспредел. Она сказала им: "Пока одни умирают на войне, другие никак не навеселятся и не напоются русских песен".

Это началось в 21:00. Соседи громко включили музыку. Громкий смех, громкие шутки. Веселая мужская компания. Стук бильярдных шаров, огонь, шашлык. Вечеринка становилась все громче, громче, набирала обороты. В час ночи невероятно громко начали звучать русские песни, и все мужчины начали петь вместе. Тогда моя выдержка закончилась,

– добавила Евгения.

"Мой муж на войне с 24 февраля 22 года. Наш дом был оккупирован, разбит и разграблен. Я осталась одна с маленьким ребенком, мне пришлось самой отстраивать дом, долг отдавать еще долго. У нас нет дедушек и бабушек. Мне тяжело дается каждый день и таких, как я, много… Сколько еще надо горя нашему государству, чтобы прекратить это музыкальное изнасилование окружающих? Скажите, сколько?", – возмутилась художница.