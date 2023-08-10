Окрім цього, ведучий зазначив, що це вже не перший випадок. Відтак подружжя Мірошниченків викликало поліцію.

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Тімур Мірошниченко обурився через поведінку киян

Чоловік опублікував в інстаграм-сторіс коротке відео, де чути, як хтось поблизу його будинку гучно слухає пісню російського виконавця Івана Кучина.

Ці та інші види радості життя навпроти Гідропарку,

– зазначив телеведучий.

Окрім того, що це відбулося у комендантську годину, також в цей час в Києві було оголошено повітряну тривогу. Мірошниченко припустив, що пісня грала у відвідувачів бані.

"Особливий сюр, що зараз тривога і праворуч та ліворуч прожектори нишпорять небом в пошуках шахедів з тої країни, чию музику слухають відвідувачі орієнтовно бані", – додав Тімур.



Тімур Мірошниченко поскаржився на сусідів через російську музику / Скриншот з інстаграм-сторіс

Важливо! За публічне виконання, показ, демонстрацію, сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їхніх елементів, інших творів, розповсюдження яких заборонено, можна отримати штраф: від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 8 500 гривень;

за повторне порушення від 1 000 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 25 500 гривень

До слова, наприкінці липня у Білій Церкві чоловік гучно слухав музику держави-терористки у громадському місці. Це побачила дівчина та зробила йому зауваження. Той у відповідь заявив, що не вбачає у своїх діях нічого протиправного. Після цього він поїхав з пляжу. Втім, під час конфлікту громадянка зафільмувала всі події. Вона викликала правоохоронців та передала їм усю інформацію. Згодом співробітники Білоцерківського управління поліції Київщини встановили порушника. Копи склали щодо нього відповідний адміністративний протокол.