Погрози вбивством та образи: Євгенія Емеральд шокувала заявою про домашнє насильство
Джерело:Євгенія Емеральд
Снайперка Євгенія Емеральд розповіла про причину розлучення з чоловіком. Жінка зізналась, що пережила домашнє насилля, та показала докази у відео.
Євгенія Емеральд опублікувала на своїй сторінці відео, де розповіла, що стала жертвою домашнього насилля. Вона попросила у медійних осіб та блогерів поширення її історії.
До слова Була в жахливому стані, – Євгенія Емеральд зізналась, коли насправді пішла від чоловіка
Євгенія Емеральд зізналась про пережите насилля
Снайперка у ролику показала скриншоти листувань з колишнім чоловіком та продемонструвала голосові повідомлення, де звучать погрози вбивством, звинувачення у зраді та словесні образи.
Я – Женя Емеральд, відома вам як сильна та смілива українська Жанна д'Арк. Але, в першу чергу я просто жінка, одна з тих сотень тисяч українських жінок, яка пережила домашнє насилля. У цьому відео я хочу продемонструвати на власному прикладі, до чого призводить страх та слабкість перед кривдником,
– поділилась Євгенія.
Військова додала, що вставила у ролик лише частину розмов та погроз. За її словами, навіть цього достатньо для розуміння небезпеки, в якій опиняються жінки.
Євгенія Емеральд про домашнє насилля (обережно, у відео присутня нецензурна лексика)
Євгенія Емеральд подала на розлучення
- Євгенія Емеральд та її Євген Стипанюк одружилися у жовтні минулого року. У квітні вони стали батьками доньки Афіни.
- У липні пара розірвала стосунки. На той час шанувальники ще не підозрювали про проблеми у стосунках подружжя. Вже у вересні Євгенія Емеральд видалила з соціальних мереж світлини з чоловіком та натякнула на розлучення.
- Тиждень тому, 9 жовтня, Євгенія Емеральд офіційно підтвердила, що розлучається з чоловіком. Ще на той час вона не розголошувала справжню причину розриву.