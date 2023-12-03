Був больовий шок, – Євгенія Емеральд впала і сильно травмувалася
Джерело:Євгенія Емеральд
З настанням зими через ожеледицю чимало людей травмуються. Днями про це повідомила поліцейська в декреті Євгенія Емеральд.
Вона розповіла, що впала на льоду і сильно вдарилась коліном. Через це ексвійськова не може стояти на колінах, але ходити травма їй не заваджає.
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Євгенія Емеральд сильно травмувалася
Вона впала і через це на коліні є гематома.
Мені навіть здається, що в мене був якийсь больовий шок. Вдарилася тим коліном, де в мене була дуже сильна травма,
– поділилася ексвійськова.
Емеральд розповіла, що раніше під час катання на сноубордах вже травмувала це коліно.
Жінка додала, що ходити вона може, втім стояти навколішках їй боляче.
"Насправді ходити можу, а стояти на колінках не можу. Гематома і синці", – розповіла Євгенія.
Євгенія Емеральд травмувалася / Скриншот з інстаграм-сторіс
Хто така Євгенія Емеральд
- У розпал повномасштабного вторгнення Євгенія, успішна власниця ювелірного бізнесу, сміливо вирішила залишити свій бізнес і записалася в Збройні сили добровольцем, озброївшись калібром 308.
- До того ж до декрету жінка служила у полку спеціального призначення НПУ Сафарі (штурмовий полк Нацполіції України). Тож тепер вона поліцейська в декреті.
- Євгенія наголосила, що пишається досягненнями, які здобула в тилу і підкреслила, що вона – "не військова Жанна д'Арк", а "Жанна д'Арк у тилу".