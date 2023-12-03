Вона розповіла, що впала на льоду і сильно вдарилась коліном. Через це ексвійськова не може стояти на колінах, але ходити травма їй не заваджає.

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Євгенія Емеральд сильно травмувалася

Вона впала і через це на коліні є гематома.

Мені навіть здається, що в мене був якийсь больовий шок. Вдарилася тим коліном, де в мене була дуже сильна травма,
– поділилася ексвійськова.

Емеральд розповіла, що раніше під час катання на сноубордах вже травмувала це коліно.

Жінка додала, що ходити вона може, втім стояти навколішках їй боляче.

"Насправді ходити можу, а стояти на колінках не можу. Гематома і синці", – розповіла Євгенія.

Євгенія Емеральд травмувалася
Євгенія Емеральд травмувалася / Скриншот з інстаграм-сторіс

Хто така Євгенія Емеральд

  • У розпал повномасштабного вторгнення Євгенія, успішна власниця ювелірного бізнесу, сміливо вирішила залишити свій бізнес і записалася в Збройні сили добровольцем, озброївшись калібром 308.
  • До того ж до декрету жінка служила у полку спеціального призначення НПУ Сафарі (штурмовий полк Нацполіції України). Тож тепер вона поліцейська в декреті.
  • Євгенія наголосила, що пишається досягненнями, які здобула в тилу і підкреслила, що вона – "не військова Жанна д'Арк", а "Жанна д'Арк у тилу".