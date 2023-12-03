Вона розповіла, що впала на льоду і сильно вдарилась коліном. Через це ексвійськова не може стояти на колінах, але ходити травма їй не заваджає.

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Євгенія Емеральд сильно травмувалася

Вона впала і через це на коліні є гематома.

Мені навіть здається, що в мене був якийсь больовий шок. Вдарилася тим коліном, де в мене була дуже сильна травма,

– поділилася ексвійськова.

Емеральд розповіла, що раніше під час катання на сноубордах вже травмувала це коліно.

Жінка додала, що ходити вона може, втім стояти навколішках їй боляче.

"Насправді ходити можу, а стояти на колінках не можу. Гематома і синці", – розповіла Євгенія.



Євгенія Емеральд травмувалася / Скриншот з інстаграм-сторіс

Хто така Євгенія Емеральд