Сидить в тилу і нападає на вагітну, – снайперка Емеральд поконфліктувала з охоронцем

Снайперка Євгенія Емеральд розповіла про неприємний інцидент, що трапився з нею. Вона поконфліктувала з охоронцем житлового комплексу, який хамовито поводився.

Снайперка й військова Євгенія Емеральд поділилась неприємною історією "про наболіле" з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Вона розповіла про охоронця, який поводився хамовито.

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Євгенія Емеральд про конфлікт з охоронцем

"Жанна д'Арк" розповіла, що виїжджала із житлового комплексу, де стоїть шлагбаум. Але через живіт снайперці важко дотягуватись, щоб відкрити проїзд самій. Зазвичай охоронці відкривають Євгенії, бо знають її, та авто її чоловіка.

Але сьогодні був новенький, мабуть, він вийшов і почав мені хамити, вимагати техпаспорт, усі документи. І сказав, що мене не пропустить. Була на машині чоловіка, яку всі знають. Я такого гівнюка давно не бачила. Сидить у тилу та нападає на вагітну. Мій чоловік на фронті, а таке чмо так поводиться з жінками,

– поділилась Емеральд.

Снайперка додала, що охоронець самостверджувався її коштом. Вона натякнула, що мала бажання піднятися за зброєю.

"Знав би ти, чувак, що я за вагітна. Я ж не просто якась вась-вась, ще й неадекватна вагітна. З собою зброї не було, тільки ніж. Я пошкодувала, що в мене із собою не було гвинтівки".

Євгенія Емеральд про конфлікт: відео