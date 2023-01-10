Вагітна снайперка Євгенія Емеральд потрапила до лікарні та заявила, що покаже свої пологи

Снайперка Євгенія Емеральд перебуває на 27-му тижні вагітності. Вона двічі перехворіла на грип, а тепер через погане самопочуття потрапила до лікарні.

Євгенія Емеральд останній місяць майже не спілкувалася з прихильниками в мережі. Снайперка, яка чекає на народження донечки, розповіла, в чому причина.

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Євгенія Емеральд потрапила до лікарні

На особистій сторінці в інстаграмі захисниця опублікувала фото, де зображена на лікарняному ліжку. Євгенія привітала підписників зі святами і розповіла, що сталося.

За місяць вагітна захисниця двічі перехворіла на грип, після чого погано почувалася. Тепер перебуває під повним наглядом лікарів. За словами жінки, в лікарні вона ніби на курорті.

"Останній місяць видався дуже складним для мене. Не передати словами, як важко було весь цей час бути овочем. Одразу хочу перепросити, що не була на зв'язку, не відповідала і доводилося скасовувати всі зустрічі. Навіть нормально нікого не змогла привітати з Різдвом", – написала Євгенія під фото.

Так, я обов'язково зніматиму пологи і всі емоції обов'язково покажу! Бо народження нового життя – це прекрасно,

– підсумувала Емеральд.



Євгенія Емеральд у лікарні / Фото з інстаграму снайперки

Нагадаємо, у жовтні зіркова снайперка Євгенія Емеральд оголосила, що вагітна, і війна для неї закінчилася. Однак у тилу їй важче, ніж на фронті, адже, крім того, що мучить совість, її без кінця хейтять. "Диванні експерти" постійно "добивають" її в мережі. Емеральд допекли так, що в інстаграмі вона відповіла на всі закиди.