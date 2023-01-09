У неділю, 8 січня, Оксана Муха вийшла у прямий ефір єдиного телемарафону, щоб розповісти про популяризацію української мови та історичну драму "Щедрик", в якій дебютувала як акторка. Заразом її запитали про здоров'я. Артистка вперше розповіла, що досі лікує рак і порадила всім бути пильними до свого самопочуття.

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Наші люди дуже часто чекають чуда. І якщо вони відчувають, що щось не так, думають, що це минеться. Найгірше, що вони роблять – втрачають час. Не гайте ні дня, якщо відчуваєте, що щось змінилося у вашому тілі або ви почуваєтеся не так, як завжди. Якщо прийшла якась втома, незвична для вас, коли ви постійно хочете спати, коли ви весь час не в гуморі, коли важко підніматися догори чи перестала смакувати їжа, зверніть на цю увагу і знайте, що чим швидше ви звернетеся до лікарів, тим більше у вас шансів. А шанси завжди є,

– заявила Оксана Муха.

Вона також нагадала, що слід висипатися, гарно харчуватися, не стресувати. "Ми маємо дуже допомагати своєму організму, щоб він нам якнайдовше прослужив", – підмітила співачка.

Нагадаємо, Оксана Муха так і не розсекретила, який орган вразив рак, але поділилася, що боротися за життя їй допомагав художник Микола, з яким познайомилася за рік до страшного діагнозу. "Він пройшов поруч всі 24/7 випробувань. Мій Ангел-Охоронець", – коментувала артистка у вересні.