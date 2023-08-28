Снайперка Євгенія Емеральд замилувала рідкісними фото з двома доньками та мамою

Українська захисниця Євгенія Емеральд вперше за довгий час поділилася новими світлинами зі своїми доньками – крихітною Афіною та 11-річною Жасмін. На фото також була мама снайперки.

Євгенія показала у соцмережах кадри з фотосесії. На світлинах присутні всі найрідніші люди Емеральд, крім її чоловіка-військового.

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Емеральд тримала молодшу доньку на руках, а її старша донька Жасмін обіймала маму.



Євгенія Емеральд з рідними / Фото з її інстаграму

На фото Євгенія з мамою та донькою Жасмін позували у витончених чорних сукнях на сірому тлі. Під фото захисниця написала, що саме ці люди надихають її та дають сил рухатися далі.

Ви часто питаєте мене, як мені вдається бути сильною. Я не вважаю себе сильною, але невже в мене є вибір? Невже я можу зламатися, коли в мене такі дівчата?.. Я не сильна, сильною мене роблять вони! Мої жінки,

– заявила Емеральд.

Також на фото була мама снайперки, вона ніжно цілувала ніжку молодшої онучки.



Євгенія Емеральд з рідними / Фото з її інстаграму

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