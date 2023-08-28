Снайперка Євгенія Емеральд замилувала рідкісними фото з двома доньками та мамою
Джерело:Євгенія Емеральд
Українська захисниця Євгенія Емеральд вперше за довгий час поділилася новими світлинами зі своїми доньками – крихітною Афіною та 11-річною Жасмін. На фото також була мама снайперки.
Євгенія показала у соцмережах кадри з фотосесії. На світлинах присутні всі найрідніші люди Емеральд, крім її чоловіка-військового.
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Емеральд тримала молодшу доньку на руках, а її старша донька Жасмін обіймала маму.
Євгенія Емеральд з рідними / Фото з її інстаграму
На фото Євгенія з мамою та донькою Жасмін позували у витончених чорних сукнях на сірому тлі. Під фото захисниця написала, що саме ці люди надихають її та дають сил рухатися далі.
Ви часто питаєте мене, як мені вдається бути сильною. Я не вважаю себе сильною, але невже в мене є вибір? Невже я можу зламатися, коли в мене такі дівчата?.. Я не сильна, сильною мене роблять вони! Мої жінки,
– заявила Емеральд.
Також на фото була мама снайперки, вона ніжно цілувала ніжку молодшої онучки.
Євгенія Емеральд з рідними / Фото з її інстаграму
Що відомо про дітей Євгенії Емеральд
- На початку повномасштабного вторгнення Євгенія відправила дівчинку на захід, а потім – до Польщі. Сама ж вона пішла на фронт захищати Україну.
- Донька Емеральд лиш влітку минулого року повернулась до Києві. Снайперка "Жанна д'Арк" раніше розповіла, як дівчинка відреагувала на новину про вагітність мами.
- 14 жовтня Євгенія Емеральд вийшла заміж за коханого Євгена, з яким познайомилася на війні. Наприкінці того ж місяця захисниця повідомила про вагітність. А вже всередині квітня снайперка стала мамою. Вона назвала дівчинку Афіна.
- Відомо, що 11-річна Жасмін добре ладнає з вітчимом Євгеном. Вона часто звертається до нього з проханнями та листується. Снайперці іноді здається, що Жасмін його любить більше, ніж маму.