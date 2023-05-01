Росіяни поклали в лікарню Петросяна: путініст відреагував на свою госпіталізацію
Росіяни люблять розносити фейки. Так, 1 травня вони госпіталізувала свого головного гумориста Євгена Петросяна, який відомий пропутінською позицією. Однак радіти зарано.
Російські ЗМІ розігнали чутки, що 77-річному Петросяну викликали "швидку" й повезли на обстеження в лікарню імені Боткіна. За повідомленням телеграм-каналів, путіністу стало погано вдома, у квартирі в районі Хамовники – почало сильно паморочитися в голові на тлі проблем з серцем. Однак усе це виявилося фейком.
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Петросян прокоментував свою госпіталізацію
Російський гуморист спростував чутки про свою госпіталізацію. У Боткінській лікарні Москви він нібито проходить планове обстеження.
"Все в порядку. Я сьогодні одного дня заїхав на обстеження просто. Все нормально, жодної паніки", – прокоментував Петросян одному з пропагандистських росЗМІ.
До речі, кілька років тому підлабузник Кремля пережив малоінвазивну операцію на серці, йому поставили кілька стентів, які рятують при атеросклерозі та тромбозі артерії.
- Важливо! Євген Петросян підтримує війну в Україні й казав, що сам пішов би на фронт: "Коли я дізнався про "спецоперацію", негайно зателефонував керівництву телебачення і сказав, що якщо будуть фронтові бригади, я готовий записатися і поїхати, і виступати, і підтримувати дух наших бійців".
- Він навіть провідував поранених окупантів у військовому шпиталі, куди припхався з сумкою Gucci за тисячі доларів.
- До речі, 7 січня Володимир Зеленський ввів у дію рішення про санкції щодо російських артистів. У списку разом з Кіркоровим і Міхалковим опинився й Петросян.