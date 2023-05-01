Российские СМИ разогнали слухи, что 77-летнему Петросяну вызвали "скорую" и увезли на обследование в больницу имени Боткина. По сообщению телеграмм-каналов, путинисту стало плохо дома, в квартире в районе Хамовники – стала сильно кружиться голова на фоне проблем с сердцем. Однако все это оказалось фейком.
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Петросян прокомментировал свою госпитализацию
Российский юморист опроверг слухи о своей госпитализации. В Боткинской больнице Москвы он проходит плановое обследование.
"Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники", – прокомментировал Петросян одному из пропагандистских росСМИ.
Кстати, несколько лет назад подхалим Кремля пережил малоинвазивную операцию на сердце, ему поставили несколько стентов, которые спасают при атеросклерозе и тромбозе артерии.
- Важно! Евгений Петросян поддерживает войну в Украине и говорил, что сам пошел бы на фронт: "Когда я узнал о "спецоперации", немедленно позвонил руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать, и выступать, и поддерживать дух наших бойцов".
- Он даже навещал раненых окупантов в военном госпитале, куда притолкался с сумкой Gucci за тысячи долларов.
- Кстати, 7 января Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях в отношении российских артистов. В списке вместе с Киркоровым и Михалковым оказался и Петросян.