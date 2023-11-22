Водночас Євген закінчив співпрацю з продюсерським центром без скандалів. Він розповів, що останнім часом у нього було багато проєктів, тож він віддалився від своєї роботи в Papa Music. Зараз він займається чимось новим.

Не пропустіть Антон Вельбой засвітив свою кохану у соціальних мережах: ніжні фото

Євген Тріплов іде з лейблу Papa Music

Чоловік поділився, що вдячний центру за досвід, втім зараз вирішив сконцентруватись на розвитку чогось нового. Водночас поки він вирішив не розсекречувати, чим саме займатиметься.

Хотів би дещо прояснити. Ми з Papa Music припинили співпрацю й дякуємо один одному за досвід. Останнім часом у мене було багато проєктів, які мене розфокусували, і я почав віддалятися від свого призначення. Тому я вирішив скіпнути минуле й зосередитися на чомусь одному новому. Що це за "щось", ви дізнаєтеся дуже скоро, тому слідкуйте за новинами,

– заявив продюсер.

Скандал між Papa Music та Антоном Велбоєм