Водночас Євген закінчив співпрацю з продюсерським центром без скандалів. Він розповів, що останнім часом у нього було багато проєктів, тож він віддалився від своєї роботи в Papa Music. Зараз він займається чимось новим.
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Євген Тріплов іде з лейблу Papa Music
Чоловік поділився, що вдячний центру за досвід, втім зараз вирішив сконцентруватись на розвитку чогось нового. Водночас поки він вирішив не розсекречувати, чим саме займатиметься.
Хотів би дещо прояснити. Ми з Papa Music припинили співпрацю й дякуємо один одному за досвід. Останнім часом у мене було багато проєктів, які мене розфокусували, і я почав віддалятися від свого призначення. Тому я вирішив скіпнути минуле й зосередитися на чомусь одному новому. Що це за "щось", ви дізнаєтеся дуже скоро, тому слідкуйте за новинами,
– заявив продюсер.
Скандал між Papa Music та Антоном Велбоєм
- У грудні Wellboy став частиною музичного продюсерського центру Papa Music. Однак вже у квітні співак несподівано оголосив про свій відхід з лейблу.
- Згодом один із засновників Papa Music Євген Тріплов пояснив, що весь творчий контент, створений під час співпраці Wellboy з лейблом, по праву належить продюсерському центрі.
- Однак через ініціювання дострокового розірвання контракту, артист повинен буде виплатити 2 мільйони доларів. Антон має це зробити до 2028 року. Невиконання цього фінансового зобов'язання призведе до того, що артисту буде заборонено використовувати своє сценічне ім'я та співати треки.
- У Papa Music заявили, що Антон Велбой, всупереч забороні, виступає зі своїм старими піснями. Юридичні представники лейблу ретельно задокументували ці випадки та готові подати позов до суду.