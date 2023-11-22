В то же время Евгений закончил сотрудничество с продюсерским центром без скандалов. Он рассказал, что в последнее время у него было много проектов, и он отдалился от своей работы в Papa Music. Сейчас он занимается чём-то новым.

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Мужчина поделился, что благодарен центру за опыт, но сейчас решил сконцентрироваться на развитии чего-то нового. В то же время, пока он решил не рассекречивать, чем именно будет заниматься.

Хотел бы кое-что прояснить. Мы с Papa Music прекратили сотрудничество и благодарим друг друга за опыт. В последнее время у меня было много проектов, которые меня расфокусировали, и я начал отдаляться от своего назначения. Поэтому решил скипнуть прошлое и сосредоточиться на чем-то одном новом. Что это за "что-то", вы узнаете очень скоро, поэтому следите за новостями,

– заявил продюсер.

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