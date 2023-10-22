Знімав потайки, – Емеральд заявила, що її ексчоловік шантажує дівчат, з якими мав інтим

Днями снайперка Євгенія Емеральд заявила про розлучення з чоловіком-військовим Євгеном Стипанюком. Як виявилося, причиною розриву стало домашнє насилля. Жінка не побоялася і вирішила висвітлити цю тему на всю країну.

Вона розповіла про аб'юз, зради, погрози та інші шокуючі подробиці. Після цього чоловік заявив, що опублікує еротичні відео та фото Євгенії. Крім того, з'ясувалося, що Євген Стипанюк без дозволу знімав інтим з іншими дівчатами, а потім шантажував їх цим.

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Снайперка зазначила, що вона знала про те, що чоловік шантажуватиме її домашніми відео, які були зроблені під час того, як вони були в шлюбі. Водночас вона наголосила, що її цим не залякати.



Євгенія Емеральд заявила, що її чоловік хоче опублікувати інтим відео / Скриншот з інстаграм-сторіс

До того ж Емеральд поділилася історіями й інших дівчат, які раніше перебували у стосунках з Євгеном. Виявилося, що він фільмував на відео процес інтимної близькості й з ними. Згодом чоловік шантажував їх цими роликами, щоб знову зайнятися інтимом.

Євген Стипанюк знімав всіх дівчат потайки, а потім цими відео маніпулював і примушував знову займатися з ним інтимом,

– заявила Євгенія.

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