Євген Синельников з "Орла і решки" показав, який "сюрприз" окупанти залишили в його дворі в Бучі
Джерело:інстаграм Євгена Синельникова
Режисер тревел-шоу "Орел і решка" Євген Синельников – щасливчик, якому вдалося вирватися з окупованої орками Бучі. Після звільнення Київщини він повернувся додому й показав, що чекало його у дворі приватного будинку.
У Бучі Євген Синельников був з коханою, сином, мамою і друзями з дітьми. В облозі вони провели два тижні й, на щастя, виїхали "зеленим коридором". 7 квітня режисер "Орла і решки" повернувся додому, хоч місцева влада просить не поспішати, адже триває зачистка.
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У дворі приватного будинку на зірку чекав "сюрприз" від окупантів – снаряд, який, на щастя, не здетонував.
Ось такий подарунок лежить у мене на подвір'ї. Буча. Я повертаюсь додому,
– написав Євген Синельников.
"Подарунок" від окупантів у дворі Євгена Синельникова: фото, відео
Що Євген Синельников казав про облогу Бучі
- Євген Синельников бачив, як палають сусідні будинки, і знав, що орки розстрілюють людей. Йому пощастило вижити, бо росіяни його впізнали й під дулом автомата просили автограф.
- У цьому жаху зірка освідчився коханій дівчині, бо знав, "якщо не зробить цього зараз, то може не зробити ніколи".
- В оточенні режисер "Орла і решки" провів два тижні, виїхати йому вдалося лише 10 березня. Він зізнався, що пережив пекло – авіацію, кадирівців, артилерію, зустріч з ворогом у своєму будинку.