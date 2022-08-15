Євген Синельников з "Орла і решки" натякнув, чому зіграв весілля в розбомбленій Бучі

У п'ятницю, 12 серпня, Євген Синельников і продюсерка Наталія Кліпа стали чоловіком і дружиною. Їх розписали в будинку режисера в Бучі, де вони два тижні жили в окупації. Зірка "Орла і решки" натякнув, чому обрав саме цю локацію.

Місто Буча, що на Київщині, досі оговтується від російської окупації. Там усе ще розбирають завали й облаштовують модульні містечка. Попри це своє весілля режисер "Орла і решки" Євген Синельников зіграв саме там.

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Чому Євген Синельников зіграв весілля в Бучі

40-річний Євген Синельников натякнув, чому одружувався у своєму домі в Бучі, де ще в березні прощався з життям. Схоже, весілля в розбомбленому росіянами місті він зіграв для того, щоб довести, що життя завжди перемагає смерть.

Любов завжди перемагає. А це справжнє кохання! Наталія Кліпа відтепер Наталка Синельникова, з чим я себе вітаю,

– романтично написав режисер "Орла і решки".

Його обраниця Наталія теж прокоментувала весілля. Вона зізналася, що навесні не лише пережила окупацію, а й втратила маму. Однак попри все це стала коханою дружиною.

"Цей рік для України почався як чорно-біле кіно. Цього року, зимою, я стала нареченою. Цього року, весною, я стала сиротою – я втратила маму. Цього року, влітку, я стала найщасливішою жінкою – я стала коханою дружиною. Євген Синельников, ти для мене мій всесвіт", – чуттєво написала Наталія у своєму інстаграмі.

Вона додала, що не знає, якою буде осінь і зима, але вірить, що скоро ми всі плакатимемо від щастя – "від нашої перемоги".

Фото з весілля Євгена Синельникова в Бучі

з весіллям пару привітали зіркові друзі –, який був на весіллі,: "Діточок, як зірочок",: "Дуже радію за вас".

У своїх інстаграм-блогах молодята опублікували зворушливі фото з весілля: Євген Синельников – у кольорі, а його дружина Наталія – чорно-білі. На них найчуттєвіші моменти їхньої домашньої церемонії в Бучі.