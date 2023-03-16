Помер 25-річний учасник "Голосу країни": що стало причиною смерті

Від тяжкої хвороби помер український співак та учасник "Голосу країни" Євгеній Щавлінський. 25-річний артист мав рак четвертої стадії.

Співак записав два альбоми під псевдонімом Shchavlinskyi. Також він займався саунд-продюсуванням та працював сесійним гітаристом.

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Про це повідомили на сторінці гурту Wholeheart в соцмережах.

Сьогодні (15 березня – 24 Канал) перестало битися серце Євгена Щавлінського, автора пісні "Зцілення" з першого збірного українського альбому "Він у всьому",

– написали там.

Артист помер від раку. У 2021 році Євген вже мав четверту стадію цієї хвороби.

Що відомо про Євгена Щавлінського

Євгену було лише 25 років, він родом з Рівного. Свою першу авторську композицію він написав у 2014 році.

Про свою творчість говорив він так: "Є пісні, що народжуються за 10 хвилин повністю, а є інші, які пишуться місяцями і як пазл складаються з різних обставин та емоцій".

У 2021 році Євген одружився з любов’ю свого життя – Сарою, яка стала його підтримкою у боротьбі з непростою хворобою.

У 2018 році співак виступив на сліпих прослуховуваннях проекту "Голос країни". Там Щавлінський виконав пісню Sing. Журі сподобався спів артиста, проте до нього ніхто не повернувся.

До слова, 3 березня раптово помер відомий продюсер Владислав Ляшенко. Він працював арт-директором відомого київського клубу Bel Etage Music Hall. Йому стало погано на роботі, просто під час показу приміщення він помер.