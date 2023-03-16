Певец записал два альбома под псевдонимом Шчавлински. Также он занимался саунд-продюсированием и работал сессионным гитаристом.

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Об этом сообщили на странице группы Wholeheart в соцсетях.

Сегодня (15 марта – 24 Канал) перестало биться сердце Евгения Щавлинского, автора песни "Исцеление" из первого сборного украинского альбома "Он во всем",

– написали там.

Артист скончался от рака. В 2021 году у Евгения уже была четвертая стадия этой болезни.

Что известно о Евгении Щавлинском

Евгению было всего 25 лет, он родом из Ровно. Свою первую авторскую композицию он написал в 2014 году.

О своем творчестве он говорил так: "Есть песни, которые рождаются за 10 минут полностью, а есть другие, которые пишутся месяцами и как пазл состоят из разных обстоятельств и эмоций".

В 2021 году Евгений женился на любви своей жизни – Саре, которая стала его поддержкой в борьбе с непростой болезнью.

В 2018 году певец выступил на слепых прослушиваниях проекта "Голос країни". Там Щавлинский исполнил песню Sing. Жюри понравилось пение артиста, однако к нему никто не повернулся.

К слову, 3 марта внезапно скончался известный продюсер Владислав Ляшенко. Он работал арт-директором известного киевского клуба Bel Etage Music Hall. Ему стало плохо на работе, прямо во время показа помещения он скончался.