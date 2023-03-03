Причини смерті поки не повідомляють. Пішов з життя Влад Ляшенко раптово, близько 15:00 на роботі.
Важливо У співачки Христини Соловій померла близька людина
Дві години тому директор концертного агентства Concert.ua Дмитро Феліксов повідомив про смерть Владислава. "Я відмовляюсь в це вірити, ще 50 хвилин тому ти писав мені смс… Влада більше нема. Просто стало погано на роботі, коли зустрічався з клієнтом", – додав він.
Київський клуб Bel Etage Music Hal, де і працював Влад Ляшенко теж підтвердив втрату.
Не стало нашого колеги й друга. Влад пішов із життя раптово, просто під час екскурсії орендаря по Bel Etage. Співчуваємо близьким і рідним. Наші думки зараз із ними,
– написали у відомстві.
Що відомо про Влада Ляшенка
- Він – відомий промоутер, продюсер і автор багатьох проєктів, співзасновник лейблу "ІншаМузика", арт-директор концертного майданчику Bingo, клубу Monterey, директор Bel Etage Music Hall.
- Крім того, він був засновником популярної альтернативної премії Best Ukrainian Metal Act – першої і єдиної премії метал-музики в Україні.
- Народився Влад Ляшенко у Кривому Розі. Був менеджером групи ТОЛ – головної альтернативної групи України 2000-х. Протягом багатьох років рухав українську альт-культуру до світових стандартів. Його називали "сірим кардиналом української альтернативної музики".