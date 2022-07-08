Кошовий привітав дружину з "кришталевим" весіллям: "У багатстві і бідності"

Українське подружжя Євгена та Ксенії Кошової днем раніше святкувало 15 років шлюбу. За цей час подружжя народило та виховало двох дітей, а також пройшли найрізноманітніші труднощі.

З нагоди свята, кохана коміка та ведучого чуттєво привітала чоловіка з 15-ю річницею. Вона звернулась до нього в інстаграм-сторіс, опублікувавши архівне фото з весілля у 90-х. На знимці пара щиро усміхається ще зовсім молодими – на момент шлюбу Євгену було 24 роки.

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15 років. В багатстві і бідності, в горі і в радощах, в підвалі і на волі, в мирний час і у війну – кохаю тебе, мій Євгене,

– написала Ксенія, а Євген собі поширив у свій інстаграм.



Євген та Ксенія Кошові святкували "кришталеве" весілля / Фото з інстаграм-сторіс

Нещодавно пара також набила символічні татуювання – Євген зробив 3 патріотичні надписи, а Ксенія – більш естетичні малюнки.

Нагадаємо, що Євген та Ксенія одружилися у 2007 році, у них є старша донька Варвара, з якою Євген нещодавно побачився в аеропорту після кількох місяців розлуки, та менша Серафима. На час війни з Євгеном у Києві залишалась дружина і молодша донька, які разом з ним пережили усі тривоги та ракетні удари. Перший час сім'я жила у підвалі як і тисячі інших українських сімей. Поки Євген волонтери на потреби ЗСУ і ТрО, Серафима каталась з ним в автомобілі.