Євген Ковтуненко з "Холостячки" відпочив на Мальдівах: приголомшливі фото та відео

Український юрист, ресторатор, бізнесмен Євген Ковтуненко, який брав участь в першому сезоні шоу "Холостячка", довгоочікувану літню відпустку провів на Мальдівах. Чоловік зізнався, що здійснилася ще одна його мрія, і опублікував фото та відео з райського острова.

Сезон літніх відпусток незабаром завершиться. Знаменитості разом з іншими українськими туристами поспішають відпочити на морі. Серед тих, хто вирішив провести відпустку за кордоном є і Євген Ковтуненко.

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Після участі в проєкті "Холостячка" Євген завоював популярність серед жіночої аудиторії українських телеглядачів. Він завойовує жіночі серця харизматичністю, красою, талантом, цілеспрямованістю. Також Ковтуненко розвиває особистий блог в інстаграмі, де висвітлює головні події зі свого життя.

Євген Ковтуненко відпочив на Мальдівах

Останні декілька днів юрист провів на Мальдівах. Він давно мріяв потрапити на ці острови. Нарешті мрія стала реальністю. Ковтуненко розповів, що зупинився в розкішному готелі, що розташований за 250 кілометрів від острова Мале – столиці Мальдівів.

Цікавий факт – всі думають, що це в Індійському океані, а насправді Мальдіви в Аравійському морі. Особисто мені приємніше думати, що навколо океан,

– поділився улюбленець жінок.



Євген Ковтуненко на Мальдівах / Фото з інстаграму Ковтуненка



Євген Ковтуненко на Мальдівах / Фото з інстаграму Ковтуненка

Також чоловік показав фешенебельну віллу з власним виходом в океан і басейном. Зізнався, що йому дуже подобається відпочинок в такій локації.

На острів Ковтуненко полетів не сам, а з друзями. Оскільки він блогер, то не втратив нагоди зняти декілька роликів для тіктока в мальовничій локації. Чоловік постав перед камерою разом із подругою, яка з ним станцювала. Дівчина одягнула вишукану вечірню сукню, а Ковтуненко – смокінг та білу сорочку.

Текст публікації Євгена Ковтуненка:

5 цікавих фактів про Мальдіви:

заборонено привозити з собою алкоголь. Але не варто хвилюватися. Не дивлячись на те, що я був у люксовому готелі, ціни були досить адекватні: пляшка вина – 60 доларів, пляшка пива – 10 доларів;

на Мальдівах практично немає комах. Якщо ви такий же як я "любитель" павуків, жуків і тарганів – кайфуйте! Я знайшов місце на карті, де їх немає;

на Мальдівах не сумно. В кожному готелі є багато готових розваг: скутери, серфінг, снорклінг, дайвінг, риболовля, каяки тощо;

всі думають, що Мальдіви – це місце лише для закоханих, медових місяців. Але ні! Я з компанією друзів чудово відпочили. Орендували 3 вілли поряд і нам було неймовірно весело та круто;

заздалегідь потурбуйтеся про те, як ви будете пересуватися між островами. Наш готель розташований за 250 кілометрів від острова Мале. Це додаткові 500 євро за логістику від аеропорту в готель та назад.

Все свідоме життя я відкладав поїздку на Мальдіви для романтичної подорожі. Не повторюйте мою помилку! Подейкують, що вже через 100 років ці острова зникнуть з карти світу через підняття рівня океану. Беріть друзів і летіть на Мальдіви!



Євген Ковтуненко на Мальдівах / Фото з інстаграму Ковтуненка



Євген Ковтуненко на Мальдівах / Фото з інстаграму Ковтуненка