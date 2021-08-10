Андрій Рибак відсвяткував день народження у вузькому колі. Він запросив дівчину та друзів у столичний заміський комплекс. Усі повеселилися у чудово провели час на свіжому повітрі.

Дивіться також Євген Ковтуненко з "Холостячки" побував на Leopolis Jazz Fest 2021

Увагу публіки привернуло те, що на святі були присутні учасники "Холостячки", які на проєкті були суперниками Андрія й також боролися за серце Ксенії Мішиної, – Олександр Еллерт, Олексій Тригубенко та Євген Ковтуненко.

День народження Рибака з "Холостячки"

Після завершення зйомок чоловіки здружилися й тепер часто проводять час разом, відпочивають, відвідують публічні заходи. Усі вони зустрілися, щоб привітати друга з чудовим літнім днем.

З Олександром Еллертом Андрій дружить вже давно, тому Олександр не зміг оминути увагою цю вечірку. В інстаграм-сторіз Олександр показав найяскравіші моменти.

Учасники "Холостячки" на дні народженні Андрія Рибака: дивіться відео онлайн

Євген Ковтуненко привітав друга не лише особисто, а й у соціальних мережах. В інстаграмі він розповів, що минулого року день народження Рибака було під час зйомок "Холостячки". Тоді він захворів і погано почувався, але хлопці вирішили все-таки привітати й вночі, коли знімальний день закінчився, влаштували гучну вечірку.

День народження Андрія Рибака на "Холостячці": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Ксенія Мішина попрощалася з Андрієм Рибаком за крок до освідчення на "Холостячці". Тоді дівчину бентежило зізнання чоловіка й те, що його почуття до жінок швидко змінюються.