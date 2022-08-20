На собі відчула бомбардування Києва, – Євген Кот викреслив з життя зрадницю Тетяну Денисову

Хореограф сказав, що колись мав величезну повагу до Денисової, бо вона була його викладачем та професіоналом. Це на початку 2022 року вони сиділи в суддівських кріслах одного танцювального проєкту, до 24 лютого встигли відзняти його більшу частину. Саме під час зйомок росія почала жорстоку війну проти України.

Тетяна на собі відчула ці пекельні перші дні війни та бомбардування Києва. Тобто своїми очима все бачила та розуміла! Вчора дізнався, що, не зважаючи на це все, вона поїхала до країни-терориста, до країни-агресора, сіла в журі там в інше шоу. Вона закриває очні на геноцид та вбивства українців, підтримує війну!

– написав Євген.

Кот емоційно звернувся до інших колег, які продовжують працювати в росії: "Забудьте назавжди, що ви колись були українцями, що у вас були тут друзі та рідні. Залишайтесь зрадниками, залишайтесь там, в болоті, ніколи не повертайтеся. Нехай вам щоночі сняться загиблі діти України!".



Євген Кот викреслив з життя Тетяну Денисову / Фото з інстаграму хореографа

Рекція мережі

Тетяна Денисова відмовилась від публічного засудження російського терору та заяв на підтримку України. У зв'язку з цим телеканалом СТБ ще весною було прийнято рішення припинити будь-яку подальшу співпрацю з Денисовою. Через неї з "Танців.World of Dance" приберуть й інших суддів – Макса Чмерковського та Євгена Кота. Це буде п ерший в історії шоу сезон без журі

Підписники Євгена підтримують його в такому рішення та погоджуються з його позицією, наголошуючи, що зрадникам немає місця в Україні.