Під час війни українці прагнуть позбутися всього, що пов'язує нас з ворогом. Одним з головних питань у цьому є мова. Тенденція переходу на українську зростає, однак досі є люди, які не розуміють важливості цього кроку.

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Чому Олександра Черкасова не переходить на українську

Дружина ексгероя реаліті-шоу "Холостяк" Дмитра Черкасова Олександра заявила, що в інстаграмі, де веде особистий блог, вже давно перейшла на українську через закон про мову. Однак в сім'ї вона спілкувалася і буде спілкуватися російською.

Я думаю російською і не збираюся нічого змінювати. Найважливіше! Я вільно володію українською! Якщо цікава комусь моя думка, то це повна нісенітниця!

– написала Черкасова в сторіс.

Жінка пояснила, що зараз вона перебуває в Ірландії, де була війна з Англією, є багато жертв і переселенців. Проте вони досі спілкуються англійською, а ірландської ніхто не знає: "Ніхто не робить з цього таке шоу, як в нас".



Олександра Черкасова про українську мову / Скриншот інстаграм-сторіс Черкасової

Думка Черкасової схожа з позицією Полякової та Єфросиніної. Маша та Оля нещодавно також опинилися в центрі скандалу, заявивши, що не збираються переходити на українську в особистому спілкуванні. На публіці вони говорять державною мовою, а вдома продовжують спілкуватися російською, нібито так комфортніше.