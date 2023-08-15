"Ти мій безмежний космос": Женя Кот ніжно звернувся до дружини в її день народження

Дружина танцівника Євгена Кота Наталія Татарінцева святкує день народження. З цієї нагоди зірковий коханий присвятив їй зворушливий допис, у якому зізнався в коханні. Він назвав її своєю музою та показав романтичні фото.

Наталії 15 серпня виповнилося 33 роки. Нагадаємо, що пара у шлюбі вже близько 4 років, познайомилися вони на шоу "Україна має талант".

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Євген ніжно привітав дружину в інстаграмі. Танцівник показав романтичні кадри з Наталею та зізнався їй у коханні.

Кохання моє! Ти моє повітря, яким я не можу надихатись! Ти мій безмежний космос! Ти моя, і я неймовірно щасливий... Завжди буду дивитися на тебе, як на єдиний бездоганний скарб, який я знайшов у цілому Всесвіті,

– зворушливо написав Кот.

Він наголосив, що зустріч з Наталею – це найкраще, що трапилось у його житті. Танцівник назвав її своєю музою та подякував за те, що вона робить його щасливим.

"Я тебе кохаю до нестями, і щодня буду це говорити, щоранку буду тебе цілувати й трішечки кусати, бо не можу встояти перед твоєю красою!", – додав Євген.

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