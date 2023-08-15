Наталії 15 серпня виповнилося 33 роки. Нагадаємо, що пара у шлюбі вже близько 4 років, познайомилися вони на шоу "Україна має талант".
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Євген ніжно привітав дружину в інстаграмі. Танцівник показав романтичні кадри з Наталею та зізнався їй у коханні.
Кохання моє! Ти моє повітря, яким я не можу надихатись! Ти мій безмежний космос! Ти моя, і я неймовірно щасливий... Завжди буду дивитися на тебе, як на єдиний бездоганний скарб, який я знайшов у цілому Всесвіті,
– зворушливо написав Кот.
Він наголосив, що зустріч з Наталею – це найкраще, що трапилось у його житті. Танцівник назвав її своєю музою та подякував за те, що вона робить його щасливим.
"Я тебе кохаю до нестями, і щодня буду це говорити, щоранку буду тебе цілувати й трішечки кусати, бо не можу встояти перед твоєю красою!", – додав Євген.
Що відомо про стосунки Євгена Кота та Наталії Татарінцевої
- Зіркова пара познайомилась на проєкті "Україна має талант" у 2015 році, коли Наталія була заміжня з іншим чоловіком. Однак почуття, які виникли між танцівниками, змусили жінку подати на розлучення.
- Взимку 2019 року Женя таємно одружився зі своєю коханою. Пара разом вирушила на острів Муреа, який розташований поблизу Таїті, де обмінялася клятвами на березі Тихого океану.
- Їхній шлюб пройшов багато випробувань. Зокрема, у 2019 році на "Танцях з зірками" Євгену Коту приписували роман з Ксенією Мішиною. Вони навіть цілувались у прямому ефірі на очах у багатотисячної аудиторії, але Наталія не ревнувала його до акторки.
- Як розповідав Євген, війна на їхні з Наталею стосунки ніяк не вплинула. Раніше їх шлюб зміцнив карантин. Зараз у сім'ї змінилися пріоритети – закохані мріють стати батьками. Пара ділилася, що навіть думають про всиновлення дитини.