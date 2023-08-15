Наталье 15 августа исполнилось 33 года. Напомним, что супружеская пара уже около 4 лет, познакомились они на шоу "Украина имеет талант".

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Евгений нежно поздравил жену в инстаграмме. Танцовщик показал романтические кадры с Натальей и признался в любви.

Любовь моя! Ты мой воздух, которым я не могу вдохновляться! Ты мой безграничный космос! Ты моя, и я невероятно счастлив... Всегда буду смотреть на тебя, как на единственное безупречное сокровище, которое я нашел во всей Вселенной,

– трогательно написал Кот.

Он отметил, что встреча с Натальей – это лучшее, что произошло в его жизни. Танцовщик назвал ее своей музой и поблагодарил за то, что она делает его счастливым.

"Я тебя люблю безумно, и каждый день буду это говорить, каждое утро буду тебя целовать и немного кусать, потому что не могу устоять перед твоей красотой!", – добавил Евгений.

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