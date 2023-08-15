Наталье 15 августа исполнилось 33 года. Напомним, что супружеская пара уже около 4 лет, познакомились они на шоу "Украина имеет талант".
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Евгений нежно поздравил жену в инстаграмме. Танцовщик показал романтические кадры с Натальей и признался в любви.
Любовь моя! Ты мой воздух, которым я не могу вдохновляться! Ты мой безграничный космос! Ты моя, и я невероятно счастлив... Всегда буду смотреть на тебя, как на единственное безупречное сокровище, которое я нашел во всей Вселенной,
– трогательно написал Кот.
Он отметил, что встреча с Натальей – это лучшее, что произошло в его жизни. Танцовщик назвал ее своей музой и поблагодарил за то, что она делает его счастливым.
"Я тебя люблю безумно, и каждый день буду это говорить, каждое утро буду тебя целовать и немного кусать, потому что не могу устоять перед твоей красотой!", – добавил Евгений.
Что известно об отношениях Евгения Кота и Натальи Татаринцевой
- Звездная пара познакомилась на проекте "Украина имеет талант" в 2015 году, когда Наталья была замужем за другим мужчиной. Однако возникшие чувства между танцовщиками заставили женщину подать на развод.
- Зимой 2019 года Женя тайно женился на своей любимой. Пара вместе отправилась на остров Муреа, расположенный вблизи Таити, где обменялась клятвами на берегу Тихого океана.
- Их брак прошел множество испытаний. В частности, в 2019 году на "Танцах со звездами" Евгению Коту приписывали роман с Ксенией Мишиной. Они даже целовались в прямом эфире на виду у многотысячной аудитории, но Наталья не ревновала его к актрисе.
- Как рассказывал Евгений, война на их отношения с Натальей никак не повлияла. Ранее их брак укрепил карантин. Сейчас в семье сменились приоритеты – влюбленные мечтают стать родителями. Пара делилась, что даже думают об усыновлении ребенка.