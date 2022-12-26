Гори, співи, церква: Клопотенко відсвяткував Різдво в легендарній Криворівні – колоритні кадри

Український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко відсвяткував Різдво 25 грудня. Він провів святковий день у Криворівні, де пізнавав гуцульські традиції.

У 2022 році все більше українців перейшли на святкування Різдва 25 грудня за григоріанським календарем. На цю дату перейшла парафія ПЦУ в колоритному селі Криворівня на Франківщині, де щороку відбувається масштабне святкування.

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Як Євген Клопотенко відсвяткував Різдво

Український шеф та ресторатор Євген Клопотенко також вирішив провести Різдво Христове за новим календарем та вирушив у Криворівню. Він поділився, що хотів подивитися на нове святкування.

"У моєму дитинстві прояви української культури були некрасивими. Я танцював у шароварах під піаніно злої виховательки, був на весіллі у генделику з багато-їж-багато-пий і відсутністю натяків на культуру, а після похорон не міг дивитися на капусняк. Я виріс з цими травмами й нелюбов'ю до тієї культури, яку мені показали", – зізнався Євген Клопотенко.

Ресторатор поділився, що після його вивчення справжньої української кухні він вирішив відновити уявлення про самобутнє Різдво в Україні. У Криворівні на нього чекали трембіти, колядування та нові враження.

Моє перше Різдво 25.12. 8 годин, як я у новій для себе й автентичній для України культурі. Гори, співи, церква, так багато істинного, що там у Бога повірять навіть ті, що не вірять. Подивимося, куди цього разу мене приведе мій шлях.

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