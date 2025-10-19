Він вперше показав дівчину та розкрив деякі деталі про їхні стосунки. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Євгена Клопотенка.
Дівчину кулінара звуть Катерина. Пара перебуває у стосунках вже 9 місяців.
Ми вже 3+3+3 місяців разом і, мені здається, тепер ви будете бачити нас частіше. Хочете за нас випити – випийте. Хочете поїсти – готуйте/їжте українське,
– зазначив під фото з коханою Євген.
Євген Клопотенко зі своєю дівчиною / Фото з інстаграму шеф-кухаря
Як відомо зі сторінки Каті Воскресенської в інстаграмі, вона разом із колегами створила бюро досвідів, яке називається viter vie. Команда організовує менторські та індивідуальні подорожі, а також подорожі з брендами.
Крім того, жінка активно займається волонтерством, організовуючи збори на підтримку військових.
Що відомо про особисте життя Євгена Клопотенка?
Раніше кулінар розповідав, що надає перевагу вільним стосункам, та згодом зізнався: не має значення, який формат стосунків – важливо, з ким ти їх будуєш.
Клопотенко тричі намагався побудувати стосунки з фіналісткою "МастерШефу" Катериною Пєсковою, та їм це не вдалося. Щоправда, Євген казав, що продовжує спілкуватися з жінкою. У них дружні стосунки.
Також відомо, що шеф-кухар зустрічався з дівчиною Володимира Остапчука, чиє ім'я починається на літеру "К". Втім, він не розкрив, хто саме це був. У мережі припускали, йшлося про нинішню дружину шоумена – Катерину Полтавську.
У програмі "33 запитання від Люкс ФМ", яка виходить на ютуб-каналі Радіо Люкс, шеф-кухар розповідав, що вже готовий до дітей.