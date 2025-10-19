Він вперше показав дівчину та розкрив деякі деталі про їхні стосунки. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Євгена Клопотенка.

Дівчину кулінара звуть Катерина. Пара перебуває у стосунках вже 9 місяців.

Ми вже 3+3+3 місяців разом і, мені здається, тепер ви будете бачити нас частіше. Хочете за нас випити – випийте. Хочете поїсти – готуйте/їжте українське,

– зазначив під фото з коханою Євген.

Євген Клопотенко зі своєю дівчиною / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Як відомо зі сторінки Каті Воскресенської в інстаграмі, вона разом із колегами створила бюро досвідів, яке називається viter vie. Команда організовує менторські та індивідуальні подорожі, а також подорожі з брендами.

Крім того, жінка активно займається волонтерством, організовуючи збори на підтримку військових.

Що відомо про особисте життя Євгена Клопотенка?