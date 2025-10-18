Артистка опублікувала відео, де зібрала підбірку різних фото та роликів. На першому кадрі видно, як зірку обіймає та цілує невідомий чоловік, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку.

Відео Lida Lee складається з двох часин: перша – відпочинок з друзями та колегами, друга – робочі будні. Та найбільше увагу привернув перший кадр, де співачка разом із чоловіком на пляжі. Пара прогулювалася, а в один момент загадковий для публіки незнайомець пригорнув артистку і поцілував у голову.

Можна припустити, що це коханий співачки, якого вона тривалий час приховувала.

Lida Lee, ймовірно, показала свого обранця / Скриншот із відео

Однак, виконавиця не залишила відміток, а в описі написала цитату про красу, тому зараз це лише здогадки.

Краса навколо нас, просто потрібно її побачити,

– зазначила Lida Lee.

Варто додати, що це вперше, коли знаменитість показала обличчя ймовірного коханого. Раніше вона лише натякала на те, що її серце може бути зайняте, публікувавши фото, як тримає загадкового чоловіка за руку.

На початку вересня співачка у коментарі "Наше радіо" зізналась, що була закохана в одного з артистів – Дмитра Кадная, який зараз є фронтменом гурту KADNAY.

Що відомо про особисте життя Lida Lee?