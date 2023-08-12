Я взяв собі водія, – Євген Клопотенко здивував сумою, яку витрачає на місяць

Українські шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, скільки грошей він витрачає на місяць. З'ясувалось, що кулінар має власного водія та асисентку–помічницю. Окрім цього, він допомагає батькам, винаймає квартиру та витрачає чималі кошти на одяг та їжу.

Втім, чоловік зауважив, що цілком може прожити на 20 тисяч гривень. Все вищеперелічене стосується лише комфортного життя, яке він собі створив.

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Євген Клопотенко розповів про місячні витрати

У новому інтерв'ю кухар підрахував, що зараз витрачає близько 160 тисяч гривень на місяць.

Квартиру я винаймаю, це 20 тисяч гривень. Також я взяв собі водія, щоб встигати робити багато справ і заробляти більше грошей. Але в принципі можу і без нього. Це коштує 30 тисяч гривень. До того ж помічниця-асистентка, щоб я міг працювати, а не шукати, де купити труси чи прибирати вдома. Це ще 30 чи 40 тисяч гривень. Потрібно допомагати батькам, це 20 тисяч гривень. Потрібно щось їсти, це також 20 тисяч. На купівлю одягу ще 40 тисяч. Також бензин. За місяць десь 160 тисяч гривень виходить, але взагалі я можу жити й на 20,

— зізнався кулінар.

Втім, за словами Євгена, він до 28 років жив з батьками, тоді кулінар заробляв шість тисяч гривень і для нього це було цілком нормально.

"Я можу і без грошей спробувати прожити або на 10 тисяч, оскільки маю змогу харчуватися у своїх ресторанах, а одягу ще на два роки вистачить", — додав Клопотенко.

Інтерв'ю з Євгеном Клопотенком: дивіться відео онлайн

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