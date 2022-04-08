Захарова скаржилась на одному з брифінгів, що українці не хочуть ділитись борщем, бо він має належати комусь одному, а не всім загалом. На її думку, це і є "ксенофобія, нацизм, екстремізм у всіх проявах".

До слова Не треба вишукувати мед серед гівна, – Клопотенко пояснив, чому не варто шукати хороших росіян

Така заява стала приводом численних мемів та іронічних дописів в мережі. Не втримався і висловив свою думку шеф-кухар Клопотенко.

Росія каже: борщ як українська національна страва – це нацизм та екстремізм у всіх його проявах. Мій дипломатичний коментар з цього приводу: коли вони всі й**нуті, то вони ВСІ й**нуті, без виключення. Слава Україні. Цьом,

– написав шеф.

У коментарях українці підтримали Євгена та почали публікувати власні фотографії і відео з українською стравою. Ймовірно, така реакція українського суспільства ще більше "розізлить" росіян.

Чому борщ – головна страва в меню Клопотенка

Зазначимо, що в інтерв'ю для 24 каналу, яке вийде на сайті зовсім скоро, Клопотенко зізнався, чому у його новому ресторані "Інші" у Львові головною стравою є борщ.

"Борщ – це щось таке дуже емоційне. Зараз такий час, що борщ – це, напевно, те, що нас об’єднує, те, що нас надихає, те, що дає нам відчуття дому, те, що дає відчуття чогось рідного, приємного. Вочевидь, що без нього зараз нікуди, і він має зараз зовсім інші сенси – не просто їжа, а їжа, яка відображає наше суспільство і допомагає кожному відчути себе трішки в безпеці в той момент, коли ти його їси. От власне така його функція – вона досить емоційна, вона робить своє діло, і по-іншому я не міг би", – сказав чоловік та додав, що далі буде боротись в ЮНЕСКО, аби страву визнали суто українським надбанням.



Клопотенко розповів про борщ / Фото Наталі Боднар, 24 канал