Захарова жаловалась на одном из брифингов, что украинцы не хотят делиться борщом, потому что он должен принадлежать кому-то одному, а не всем. По ее мнению, это и есть "ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех проявлениях".

К слову Не надо выискивать мед среди говна, – Клопотенко объяснил, почему не стоит искать хороших россиян

Такое заявление стало поводом для многочисленных мемов и иронических сообщений в сети. Не удержался и выразил свое мнение шеф-повар Клопотенко.

Россия говорит: борщ как украинское национальное блюдо – это нацизм и экстремизм во всех его проявлениях. Мой дипломатический комментарий по этому поводу: когда они все и**оты, то они все и**оты , без исключения. Слава Украине. Целую,

– написал шеф.

В комментариях украинцы поддержали Евгения и начали публиковать свои фотографии и видео с украинским блюдом. Вероятно, такая реакция украинского общества еще больше "разозлит" россиян.

Почему борщ – главное блюдо в меню Клопотенко

Отметим, что в интервью для 24-го канала, которое выйдет на сайте совсем скоро, Клопотенко признался, почему в его новом ресторане "Інші" во Львове главным блюдом является борщ.

"Борщ – это что-то очень эмоциональное. Сейчас такое время, что борщ – это, наверное, то, что нас объединяет, то, что нас вдохновляет, то, что дает нам ощущение дома, то, что дает ощущение чего-то родного, Очевидно, что без него сейчас некуда, и у него сейчас совсем другие смыслы – не просто еда, а еда, которая отражает наше общество и помогает каждому почувствовать себя немного в безопасности в тот момент, когда ты его ешь. Вот именно такая его функция – она достаточно эмоциональна, она делает свое дело, и по-другому я не мог бы", – сказал мужчина и добавил, что дальше будет бороться в ЮНЕСКО, чтобы блюдо признали чисто украинским достоянием.