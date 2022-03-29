Український шеф-кухар Євген Клопотенко пригадав, як спільнота російських рестораторів надіслала листа із закликом припинити війну та поважати "спільні досягнення" – борщ та Шевченка.

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Євген Клопотенко звернувся до російських шефів

Кулінар відповів російським шефам ще 3 березня, однак тепер ще раз пояснив, що борщ, котлета по-київськи, твори Шевченка – українські надбання, вони ніяк не спільні з Росією.

Звичайно, якщо ти все забрав, вважаєш, що все твоє – насправді тобі немає що ділити. Не обійшлося і без байок про спільні страви – серйозно, у нас є спільні страви? Я думаю, що не треба нагадувати про те, скільки ми зробили для того, щоб борщ ми зробили українським,

– підкреслив Євген Клопотенко.

Шеф припустив, що росіяни називають борщ і котлету по-київськи російськими стравами тому, що їх там готували. Однак цей аргумент зовсім не є логічним.

"Звичайно, котлету по-київськи борщ готували в Росії, бо вони взяли цю страву у нас і почали готувати в себе. Чому, якщо ти готуєш борщ, він стає російським? Це лише показує логіку тих людей і тієї нації. За останніми дослідженнями, все чітко написано, навіть перші спогади про борщ були в Києві. На 100 відсотків знаю, що страва наша", – наголосив кулінар.

Про вишукування хороших росіян

Євген Клопотенко пояснив, що зараз неможливо достукатися до росіян, бо вони немов на іншій планеті. На його думку, зараз не треба звертатися до них, а зосередитися саме на Україні.

"От є бочка з гівном, в яку кинули декілька ложок меду. Чи їстимете ви цей мед? Очевидно, що ні. От так і з росіянами. Не треба шукати хороших росіян. Бо треба розуміти дві речі. Перша: більшість росіян, за опитуванням, вважає, що напасти на Україну – правильне рішення. Друга: росіяни, що проти війни, в основному, мають таку позицію, бо у них забрали їхні блага через санкції. Тобто, якби Росія домінувала зараз на воєнному і дипломатичному полі, то росіяни-обернені-пацифісти, підтримували б дії своєї країни", – зауважив кулінар.

Шеф-кухар додав, що притомні представники російської нації, безумовно є, але у порівнянні зі 140 мільйонами – це мізер.

У нас є більші турботи, про які ми зараз маємо думати. Тому не треба вишукувати мед серед гівна. Це марно. Якщо ми шукаємо хороших росіян, то ми все ще є залежними від Росії та її думки. Так Україна не стає ментально вільною. Краще витратити час на вибудову України, яка є незалежною у всіх її проявах,

– підсумував Клопотенко.

Євген Клопотенко про російських шефів та Росію: дивіться відео