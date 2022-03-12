Євген Клопотенко готує для тероборони у своєму ресторані: чим частує іменитий шеф-кухар

Зірковий шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко залишився в Києві та допомагає країні у війні. У своєму ресторані він готує для тероборони, поліції та нацгвардії. За 15 днів – майже 9 тисяч порцій.

Майже три роки тому Євген Клопотенко відкрив у Києві ресторан української кухні "100 років тому вперед". Через війну він перетворився на волонтерську базу, де щодня готують більше тисячі порцій для захисників столиці.

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Що Євген Клопотенко готує тероборонівцям у своєму ресторані

Як прибічник здорового харчування, Євген Клопотенко готує збалансовані обіди – з м'ясом, кашею, овочами, випічкою. Співзасновниця ресторану "100 років тому вперед" розповіла, що за 15 днів війни на їхній кухні було зроблено 8 820 порцій для теробороніців, нацгвардійців і поліцейських. З фінансуванням їм допомагають друзі з-за кордону.

За 15 днів моя люба команда та волонтери приготували 8 820 порцій їжі для київської тероборони, нацгвардії та поліції, а залишки продуктів відправляємо в притулок для тварин,

– розповіла Інна Поперешнюк у своєму інстаграмі.

Євген Клопотенко готує для тероборони, поліції та нацгвардії / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Євген Клопотенко готує для тероборони, поліції та нацгвардії / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Євген Клопотенко готує для тероборони, поліції та нацгвардії / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Євген Клопотенко ділиться рецептами борщу з кухарями з інших країн, щоб ті готували, продавали наші страви та донейтили гроші Україні.

Повний текст публікації Євгена Клопотенка:

Чим займаюся я та мої команди, поки у країні війна.

Команда ресторану. Ми організували точки з приготуванням їжі у різних місцях. Щодня готуємо близько 1500 порцій для ТРО. Також залучаємо міжнародні компанії, які допомагають з фінансуванням.

Команда мого особистого бренду. Ми не зупиняємо діяльність нашого проєкту. Є декілька причин. Перша – наш проєкт відповідальний за Україну і нам треба підтримувати її інформаційно. Друга – ми відповідальні за свою команду і нам треба підтримувати її фінансово. Зараз частина людей з команди займається волонтерською діяльністю, частина у ТРО, частина працює інформаційно. В інформаційній діяльності у нас є два великих фокуси: