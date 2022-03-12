Около трех лет назад Евгений Клопотенко открыл в Киеве ресторан украинской кухни "100 лет назад вперед". Из-за войны он превратился в волонтерскую базу, где ежедневно готовят более тысячи порций для защитников столицы.

К теме Весь день готовим, – Алина Гросу показала, как лепит вареники для беженцев

Что Евгений Клопотенко готовит терробороновцам в своем ресторане

Как приверженец здорового питания, Евгений Клопотенко готовит сбалансированные обеды – с мясом, кашей, овощами, выпечкой. Соучредительница ресторана "100 лет назад вперед" рассказала, что за 15 дней войны на их кухне было сделано 8 820 порций для терроборонцев, нацгвардейцев и полицейских. С финансированием им помогают друзья из-за границы.

За 15 дней моя любимая команда и волонтеры приготовили 8 820 порций еды для киевской терробороны, нацгвардии и полиции, а остатки продуктов отправляем в приют для животных, – рассказала Инна Поперешнюк в своем инстаграме.

Евгений Клопотенко готовит для теробороны, полиции и нацгвардии / Фото из инстаграма шеф-повара

Евгений Клопотенко готовит для теробороны, полиции и нацгвардии / Фото из инстаграма шеф-повара

Евгений Клопотенко готовит для теробороны, полиции и нацгвардии / Фото из инстаграма шеф-повара

Кроме того, Евгений Клопотенко делится рецептами борща с поварами из других стран, чтобы те готовили, продавали наши блюда и донейтили деньги Украине.

Полный текст публикации Евгения Клопотенко:

Чем занимаюсь я и мои команды, пока в стране война.

Команда ресторана. Мы организовали точки с приготовлением пищи в разных местах. Каждый день готовим около 1500 порций для ТРО. Также привлекаем международные компании, помогающие с финансированием.

Команда моего личного бренда. Мы не останавливаем деятельность нашего проекта. Есть несколько причин. Первая – наш проект ответственен за Украину и нам нужно поддерживать ее информационно. Второе – мы ответственны за свою команду и нам нужно поддерживать ее финансово. Сейчас часть людей из команды занимается волонтёрской деятельностью, часть в ТРО, часть работает информационно. В информационной деятельности у нас есть два больших фокуса: