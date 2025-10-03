Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Укрзалізниці.
Музикант опублікував ролик, де він грає на своєму білому роялі, а пасажири поїзда з захопленням дивляться цей виступ.
Концерт на роялі в інтерсіті? Якщо серед пасажирів Євген Хмара – то чому б ні! P.S. тепер всі знають, як Євген перевозить білий рояль,
– зазначили під відео.
Як виявилося, Євген Хмара їхав з Києва до Львова, бо в нього 5 жовтня запланований концерт у Львівській опері. Про це він повідомив на власній сторінці в інстаграмі.
Що відомо про Євгена Хмару?
- Це український композитор і піаніст-віртуоз. Він навчався в музичній школі й вже в сім років написав першу власну композицію.
- Працювати в музичній сфері Євген почав у 2004 році.
- У 2012 році Хмара став фіналістом шоу "Україна має талант", а згодом – музикантом популярного проєкту "X-Фактор".
- Євген одружений зі співачкою Дар'єю Ковтун (Odara). Подружжя виховує трьох дітей: двох синів та доньку.
- З початком повномасштабної війни музикант проводить благодійні концерти, збираючи кошти для військових і біженців.