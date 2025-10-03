Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Укрзалізниці.

Музикант опублікував ролик, де він грає на своєму білому роялі, а пасажири поїзда з захопленням дивляться цей виступ.

Концерт на роялі в інтерсіті? Якщо серед пасажирів Євген Хмара – то чому б ні! P.S. тепер всі знають, як Євген перевозить білий рояль,

– зазначили під відео.

Як виявилося, Євген Хмара їхав з Києва до Львова, бо в нього 5 жовтня запланований концерт у Львівській опері. Про це він повідомив на власній сторінці в інстаграмі.

Що відомо про Євгена Хмару?