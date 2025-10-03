Showbiz 24 зібрав детальний матеріал про те, що сталося, якою саме була реакція українців і що відповіли в команді творчого об'єднання МУР.

1 жовтня з Києва відправлявся потяг у Краматорськ. На один день його перейменували в Київ – Ребелія в підтримку альбом та однойменної вистави творчого об'єднання МУР.

Актори мюзиклу прийшли на вокзал провести "Ребелію", де поспілкувалися з пасажирами, значна частина з яких була військовими. Ролик вони опублікували на офіційній сторінці "Укрзалізниці" в інстаграмі.

У коментарях під цим відео думки українців розділилися. Були користувачі, які написали артистам слова подяки за їхню діяльність.

"Ви – сила";

"Які ж ви дивовижні. Безмежно дякую за вашу роботу";

"Вау";

"Дякую за просвіту";

"Ви – топ".

Водночас залишилося і багато обурених людей, які вважають перейменування потяга недоречним. Вони залишили гнівні коментарі під спільною публікацією МУРу та "Укрзалізниці".

"Черговий піар від МУРу на чужих здобутках";

"Пахне недоречним піаром. Неприємно";

"Щось якась х*йня";

"Чому? Для чого? Нахіба? Мене як жінку військового, що постійно їздить цим потягом, дуже тригерить. Але зараз МУР та пафосні назви модні, нащо розбиратися та вкладати сенси";

"При всій любові до "Укрзалізниці", перепрошую, але це погана ідея";

"Раніше слухала вас, але з часом ваша робота стала схожою на танці на кістках. Не знаю чи робите ви це з нерозуміння чи з відсутності смаку, але ця ідея з потягом просто дурнувата. Враження ніби ви не відстрілюєте контекст в якому живете".

МУР захейтили в коментарях через перейменування потягу "Київ – Краматорськ" на "Київ – Ребелія" / Скриншот з інстаграму

Яка на критику відреагувала команда МУРу?

У коментарях артисти пояснили, що жодним чином не хотіли знецінити досвід Краматорська. Вони назвали свою акцію символічним жестом підтримки захисників і захисниць.

Ідея полягала саме в тому, щоб віддати шану, поговорити про спротив і незалежність…Саме маршрут Київ – Краматорськ став символом спротиву: він прямує на схід, туди, де ворог тисне, а українські захисники й захисниці щодня проявляють неабияку силу, стійкість і рішучість,

– наголосила команда МУРу.

І додала, що люди, з якими вони спілкувалися того ранку на вокзалі, реагували тепло й усміхалися. Пасажири, за словами артистів, їхню ідею підтримали, а захисники щиро приймали вітання.



Реакція команди МУР на хейт в мережі / Скриншот з інстаграму

Що відомо про "Ребелію [1991]"?

Це назва альбому і мюзиклу, які створила команда МУР. Він продовжує попередній проєкт "МУР – Ти (Романтика)".

Проєкт "Ребелію [1991]" нагадує, якою важкою була боротьба українців за незалежність, і підкреслює відповідальність, яку ми всі несемо сьогодні.

Ця історія переносить тебе у Клуб Творчої Молоді міста Київ до Шістдесятників, у редакцію газети в Черкасах, де працює В. Симоненко, несе тебе крізь ліси Биківні, через збори Народного Руху, де засідають Драч та Чорновіл, через Чорнобильську АЕС, через мітинги у Львові та приїзд Американського президента в Україну, через падіння ГКЧП і вніс Жовто-Блакитного прапора у Верховну раду,

– йдеться в описі до альбому "Ребелію [1991]" на їхньому ютуб-каналі.

Зауважимо, що слово "ребелія" старовинне. Раніше так називали народні бунти й протести.

Напередодні наша редакція писала про те, як у Києві пройшов другий день прем'єри мюзиклу "Ребелія 1991" від МУР