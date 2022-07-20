У піаніста Євгена Хмари народився син: перші милі фото з малюком

Піаніст-віртуоз Євген Хмара у 34 роки втретє став батьком. Дружина Дар'я Ковтун народила йому сина. Зіркове подружжя навіть встигло знятися в першій сімейній фотосесії.

У сім'ї піаніста-віртуоза Євгена Хмари та співачки Дар'ї Ковтун, відомої як ODARA, поповнення. Днями вони стали багатодітними батьками. У них народився другий син.

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Євген Хмара мило прокоментував народження сина

Ласкаво просимо на нашу прекрасну планету. Дякую, що обрав нас з Дар'єю своїми батьками. На одну Хмару стало більше,

– підписав піаніст.

Схоже, народжувала Дар'я Ковтун у Києві, адже ще в червні, оголошуючи про вагітність дружини, Євген Хмара дуже хотів, щоб син з'явився саме в Україні. Він мріяв, щоб Україна до того часу перемогла й була безпечною, але, на жаль, третій малюк подружжя теж став дитиною війни.

"Якщо війна йтиме далі, після народження дитини, якщо буде загроза життю, гадаю, відвезу її та дітей до Австрії", – ділився піаніст місяць тому. Тож, очевидно, невдовзі Дар'я Ковтун з дітьми виїде за кордон.

Євген Хмара з дружиною Дар'єю Ковтун і новонародженим сином / Фото з інстаграму піаніста-віртуоза

Євген Хмара з дружиною Дар'єю Ковтун і новонародженим сином / Фото з інстаграму піаніста-віртуоза

Євген Хмара з новонародженим сином / Фото з інстаграму піаніста-віртуоза

З поповненням Євгена Хмару привітали зіркові друзі з шоу-бізу:

Ірина Федишин: "Вітаємо. Хай росте здоровий та щасливий";

"Вітаємо. Хай росте здоровий та щасливий"; Володимир Остапчук: "Вітаю";

"Вітаю"; Світлана Тарабарова: "Вітаю від всієї родини";

"Вітаю від всієї родини"; Мята: "Женю, яка прекрасна новина. Я вас вітаю, ви прекрасні батьки. Щастя вам та насолоди";

"Женю, яка прекрасна новина. Я вас вітаю, ви прекрасні батьки. Щастя вам та насолоди"; Соломія Вітвіцька: "Вітання".

Євген Хмара та Дар'я Ковтун знайомі більш як 20 років. Вони одружилися в грудні 2016-го. За ці п'ять років у них народився спочатку син Микола, а згодом донька Віра. Ім'я наймолодшого Хмари вони поки не розсекречують.