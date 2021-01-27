Американська акторка Єва Лонгорія часто ділиться ніжними й зворушливими світлинами зі своїм сином Сантьяго. Вона показала нове фото у стильному сімейному образі.

Джерело: інстаграм Єви Лонгорії

Відома американська акторка Єва Лонгорія оприлюднила новий знімок з сином Сантьяго. Допис прокоментувала зіркова подруга Лонгорії – Вікторія Бекхем.

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Нове фото Єви Лонгорії з сином

Акторка поділилась з шанувальниками миловидним фото з 2-річним сином. Майже для всіх спільних виходів Єва Лонгорія обирає сімейні образи.

Для нового family look зірка вдягнула світло-коричневий спортивний костюм, що складався з обтислих штанів та короткого худі з широкими рукавами. Вона доповнила вбрання чорною кепкою з написом та білими кросівками на масивній підошві. Темне волосся вона розпустила та вклала ніжними хвильками. А на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на очах.

Натомість малюк Сантьяго позував на камеру, стоячи перед зірковою матусею. Він одягнений у спортивний одяг, але на відтінок темніший, ніж костюм Єви Лонгорії, а також темні кросівки.

Затишний день з моїм малюком,

– підписала кадр Єва Лонгорія.



Єва Лонгорія з сином / Фото з інстаграму Єви Лонгорії

Миловидний кадр прокоментувала Вікторія Бекхем: "Ти маєш приголомшливий вигляд! Я сумую за тобою! Цілую". Враження від фото написали й шанувальники акторки: