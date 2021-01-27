Український гуморист В'ячеслав Соломка ще в листопаді минулого року оприлюднив тікток-відео, де використовує рідко вживані українські слова та порівнює їх з російськими аналогами. Відеоролик обурив мережу та військових, які переконані, що таких потрібно позбавляти громадянства за подібні жарти.

Джерело: тікток В'ячеслава Соломки

Про скандальний відеоролик вже висловився військовий Збройних сил України Євген Ісаєв за підтримки Олександра Грома.

До слова Скандальна блогерка з Києва відповіла на "контрольне питання" Міноборони: відео

В'ячеслав Соломка висміяв українську мову

У відеоролику кількамісячної давності гуморист разом зі своєю напарницею порівнювали українські слова та російські, здебільшого, які окреслюють статеві органи. До прикладу: "залупівка – бабочка", "яйко-сподівайко – киндер сюрприз", "цюцюрковий злодіяка – анонист", "гепа – жопа", "пістрюн – член".

В'ячеслав Соломка висміяв українську мову: відео

Нещодавно Соломка оприлюднив ще одне відео, де глузує з нововведеного закону від 16 січня 2021 року про обслуговування споживачів України державною мовою.

В'ячеслав Соломка поглузував із закону про українську мову: відео

Реакція мережі

Свою реакцію на відеролик опублікував військовий Євген Ісаєв на фейсбук-сторінці.

Йому здається дуже смішним записувати такі відео, на яких можна почути висміювання української мови. І здогадайтесь, який цільове охоплення у цього відео? Гадаю, пояснювати не треба. Як і не треба пояснювати, що, окрім війни на Сході, йде потужна інформаційна війна. І коли одні виборюють право на нашу мову, право на її існування – інші роблять ось це,

– зазначив військовослужбовець.



Реакція на відео В'ячеслава Соломки / Скріншот з фесбуку Ісаєва

Користувачі тіктоку теж обурились на відео коміка та залишили свої коментарі:

Скільки можна ганьбити українську мову?!

Кіндер-сюрприз – це не російське слово, а іншомовне. Перекладається як "дитяча несподіванка". Назвіть хоча б один словник, де є ті слова, які ви назвали.

Можливо, це такий гумор, але зовсім дурний. Поки ви не почнете поважати свою мову, історію і країну – будете жити в дупі!

Ви просто знущаєтесь з української, перекривлючи прекрасну мову. Ви хочете зловити хайп!

Типовий москальський жарт, де висміюється українська мова. Дуже низько!

Дякую, що познущався з моєї мови, виродок!

Якщо хтось каже, що любов до України не потребує любові до мови – це відверта брехня. Мова – це душа нації. Якщо ти не любиш душу, то тілом ти просто користуєшся.

На деякі з коментарів Соломка все ж відповів запитальними реченнями, проте в іронічному стилі:

"А українці так не можуть жартувати?"

"Смішно?"

"А чому це я не цікавий?"

"Я довбень? А ти тоді хто?"

"Як цікаво бачити людей без почуття гумору."