Американская актриса Ева Лонгория часто делится нежными и трогательными фотографиями со своим сыном Сантьяго. Она показала новое фото в стильном семейном образе.

Источник: инстаграм Евы Лонгории

Известная американская актриса Ева Лонгория обнародовала новый снимок с сыном Сантьяго. Пост прокомментировала звездная подруга Лонгории – Виктория Бекхэм.

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Новое фото Евы Лонгории с сыном

Актриса поделилась с поклонниками очаровательным фото с 2-летним сыном. Почти для всех совместных выходов Ева Лонгория выбирает семейные образы.

Для нового family look звезда надела светло-коричневый спортивный костюм, состоящий из обтягивающих штанов и короткого худи с широкими рукавами. Она дополнила наряд черной кепкой с надписью и белыми кроссовками на массивной подошве. Темные волосы она распустила и уложила нежными волнами. А на лице сделала легкий макияж с акцентом на глазах.

Зато малыш Сантьяго позировал на камеру, стоя перед звездной мамочкой. Он одет в спортивную одежду, но на оттенок темнее, чем костюм Евы Лонгории, а также темные кроссовки.

Уютный день с моим малышом,

– подписала кадр Ева Лонгория.



Ева Лонгория с сыном / Фото с инстаграма Евы Лонгории

Миловидный кадр прокомментировала Виктория Бекхэм: "Ты потрясающе выглядишь! Я скучаю по тебе! Целую". Впечатления от фото написали и поклонники актрисы: