В спортивном костюме: Ева Лонгория показала стильный семейный образ с сыном – фото
Американская актриса Ева Лонгория часто делится нежными и трогательными фотографиями со своим сыном Сантьяго. Она показала новое фото в стильном семейном образе.
Источник: инстаграм Евы Лонгории
Известная американская актриса Ева Лонгория обнародовала новый снимок с сыном Сантьяго. Пост прокомментировала звездная подруга Лонгории – Виктория Бекхэм.
Смотрите также Вячеслав Соломка высмеял украинский язык, сравнив с российским: видео возмутило военных
Новое фото Евы Лонгории с сыном
Актриса поделилась с поклонниками очаровательным фото с 2-летним сыном. Почти для всех совместных выходов Ева Лонгория выбирает семейные образы.
Для нового family look звезда надела светло-коричневый спортивный костюм, состоящий из обтягивающих штанов и короткого худи с широкими рукавами. Она дополнила наряд черной кепкой с надписью и белыми кроссовками на массивной подошве. Темные волосы она распустила и уложила нежными волнами. А на лице сделала легкий макияж с акцентом на глазах.
Зато малыш Сантьяго позировал на камеру, стоя перед звездной мамочкой. Он одет в спортивную одежду, но на оттенок темнее, чем костюм Евы Лонгории, а также темные кроссовки.
Уютный день с моим малышом,
– подписала кадр Ева Лонгория.
Ева Лонгория с сыном / Фото с инстаграма Евы Лонгории
Миловидный кадр прокомментировала Виктория Бекхэм: "Ты потрясающе выглядишь! Я скучаю по тебе! Целую". Впечатления от фото написали и поклонники актрисы:
- "Это так мило",
- "Обожаю эти парные костюмы",
- "Прекрасные",
- "Словно ангелочки",
- "Сладкий мальчик",
- "Сын Евы уже богатырь!".
Поделиться новостью