Вона відреагувала на хейт в мережі та пояснила свою позицію. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Єви.

Світлина, через яку критикують Коршик, була зроблена ще у 2014 році.

Фото Єви Коршик на тлі прапору ЛНР в худі з написом "Я русский" / Світлина з Threads

Єва пояснила, що після початку російсько-української війни певний час жила під впливом російської пропаганди. Зокрема, дивилася російські новини, слухала російську музику та споживала інший контент країни-терористки. Також, за словами Коршик, загалом уся її сім'я була дуже зросійщена. Так і з'явилася та фоторафія, яку блогерка вважає найбільшою помилкою в житті.

Я відчуваю страшенну відповідальність за це фото і мені дуже шкода, що я тоді його зробила, але це була 14-річна дитина, яка жила під впливом цієї (російської – 24 Канал) пропаганди. Це був максимально неусвідомлений вчинок,

– зазначила Єва.

Цю ж інформацію вона продублювала і на своєму акаунті в Threads, додавши вирізки з попередніх інтерв'ю, де вона пояснювала, чому зробила фотографію та як зараз до неї ставиться.

Водночас вона попросила вибачення і наголосила, що зараз має проукраїнську позицію.

З того часу змінилося абсолютно все. Це було 11 років тому. Фото мене в підлітковому віці, бувши під російською пропагандою, не має нічого спільного зі мною сьогодні,

– підкреслила Коршик.

З чого все почалося?