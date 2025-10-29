Вона відреагувала на хейт в мережі та пояснила свою позицію. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Єви.
Не пропустіть 22-річна українська модель знялася для бренду Кайлі Дженнер
Світлина, через яку критикують Коршик, була зроблена ще у 2014 році.
Фото Єви Коршик на тлі прапору ЛНР в худі з написом "Я русский" / Світлина з Threads
Єва пояснила, що після початку російсько-української війни певний час жила під впливом російської пропаганди. Зокрема, дивилася російські новини, слухала російську музику та споживала інший контент країни-терористки. Також, за словами Коршик, загалом уся її сім'я була дуже зросійщена. Так і з'явилася та фоторафія, яку блогерка вважає найбільшою помилкою в житті.
Я відчуваю страшенну відповідальність за це фото і мені дуже шкода, що я тоді його зробила, але це була 14-річна дитина, яка жила під впливом цієї (російської – 24 Канал) пропаганди. Це був максимально неусвідомлений вчинок,
– зазначила Єва.
Цю ж інформацію вона продублювала і на своєму акаунті в Threads, додавши вирізки з попередніх інтерв'ю, де вона пояснювала, чому зробила фотографію та як зараз до неї ставиться.
Водночас вона попросила вибачення і наголосила, що зараз має проукраїнську позицію.
З того часу змінилося абсолютно все. Це було 11 років тому. Фото мене в підлітковому віці, бувши під російською пропагандою, не має нічого спільного зі мною сьогодні,
– підкреслила Коршик.
З чого все почалося?
- Український бренд жіночого одягу Bazhane зробив колаборацію з Євою Коршик.
- Вони випустили лімітований осінній дроп, який називався TASTE OF LIFE. Це була лінійка базових речей, які поєднують простоту, високу якість та витонченість. Кожен виріб був названий на честь популярного коктейлю.
- На тлі цієї колаборації й розгорівся скандал з фото і позицією Єви.
- Після хвилі критики Коршик повідомила в інстаграмі, що продаж осінньої колекції з Bazhane скасовано, а свій гонорар від співпраці вона перерахує на потреби армії.